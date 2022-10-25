25.10.2022
22:29
153
Якутск
Мэрия Якутска о скандальном видео с укладкой плитки на снег
Как сообщил тгк @YakutskRF Владислав Слепцов, начальник департамента по работе с территориями ОА г. Якутска, администрация города и муниципальные предприятия не имеют отношения к данным работам, очевидно выполненным с нарушением технологии.
Речь идет о ремонте территории, примыкающей к памятнику в Сквере стройотрядов, расположенном на территории Студгородка СВФУ. Видео, которое опубликовали популярные якутские телеграм-каналы, вызвало возмущение многих комментаторов. Как нам пояснили, работы на объекте выполнял студенческий стройотряд.
Еще раз подчеркнем, Окружная администрация г. Якутска не имеет никакого отношения к данным работам. тгк ЯКУТСК @YakutskRF
Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк ЯКУТСК
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.10.2022
0
1
25.10.2022
0
25
25.10.2022
0
52
25.10.2022
0
59
25.10.2022
0
108
25.10.2022
0
152
25.10.2022
0
164
25.10.2022
0
81
25.10.2022
0
303
25.10.2022
0
90
25.10.2022
0
105
25.10.2022
0
72
25.10.2022
0
101
25.10.2022
0
81
25.10.2022
0
124
25.10.2022
0
102
25.10.2022
0
371
25.10.2022
0
1068
25.10.2022
0
475
25.10.2022
0
918
25.10.2022
0
949
25.10.2022
0
620
25.10.2022
0
379
25.10.2022
0
379
25.10.2022
1
832
25.10.2022
0
418
25.10.2022
0
437
25.10.2022
0
1537
25.10.2022
0
1020
25.10.2022
0
645
25.10.2022
0
1626
25.10.2022
0
1311
25.10.2022
0
576
25.10.2022
0
503
25.10.2022
0
255
25.10.2022
0
490
25.10.2022
0
207
25.10.2022
0
251
25.10.2022
0
3176
25.10.2022
0
396
25.10.2022
0
1208
25.10.2022
1
1308
25.10.2022
0
1517
25.10.2022
0
730
25.10.2022
0
1207
25.10.2022
0
1323
25.10.2022
0
888
25.10.2022
0
439
25.10.2022
0
1238
25.10.2022
0
2237
25.10.2022
0
3334
25.10.2022
0
1992
25.10.2022
0
494
25.10.2022
0
348
25.10.2022
0
802
25.10.2022
0
8369
25.10.2022
0
10172
24.10.2022
0
3882
24.10.2022
0
734
24.10.2022
0
915
24.10.2022
0
2466
24.10.2022
0
1587
24.10.2022
0
636
ТОП НОВОСТИ
20.10.2022
Лучший комментарий
3
24211
23.10.2022
0
23780
20.10.2022
0
22653
22.10.2022
4
18641
24.10.2022
0
16763
21.10.2022
0
14847
22.10.2022
0
12195
20.10.2022
0
10918
Добавить комментарий