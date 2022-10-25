25.10.2022
22:29
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Якутск

Мэрия Якутска о скандальном видео с укладкой плитки на снег


Как сообщил тгк @YakutskRF Владислав Слепцов, начальник департамента по работе с территориями ОА г. Якутска, администрация города и муниципальные предприятия не имеют отношения к данным работам, очевидно выполненным с нарушением технологии.
Речь идет о ремонте территории, примыкающей к памятнику в Сквере стройотрядов, расположенном на территории Студгородка СВФУ. Видео, которое опубликовали популярные якутские телеграм-каналы, вызвало возмущение многих комментаторов. Как нам пояснили, работы на объекте выполнял студенческий стройотряд.

Еще раз подчеркнем, Окружная администрация г. Якутска не имеет никакого отношения к данным работам. тгк ЯКУТСК @YakutskRF

Видеофакт: как в Якутске кладут плитку прямо на снег
Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк ЯКУТСК

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