Мэрия Якутска о конфликте в городском автобусе

Сегодня, 24 декабря, в Telegram-канале ЯкутияDaily опубликована информация о том, что водитель маршрутного автобуса №19 грубо попросил высадиться пассажиров на ул. Петровского из-за того, что сломан терминал.

МЦУ г.Якутска по данному факту связался с руководитетелем маршрута №19 Робертом Саакяном. Проверив данную информацию руководитель сообщил следующее: «Сегодня, во время движения по маршруту следования в автобусе №19 г/н Н425ЕХ, сломался терминал приема оплаты за безналичный расчет. Водитель сообщил пассажирам о том, что терминал сломался, далее будет прием оплаты за наличный расчет. Конечно, пассажиры были возмущены, так как у многих не оказалось наличных средств, но никого из пассажиров водитель и не предполагал высаживать из-за отсутствия денег, так как терминал сломался во время движения. При этом, водителям запрещено принимать оплату на мобильный банк, оплата производится только через терминал или наличный расчет», — прокомментировал Роберт Саакян.