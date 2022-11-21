Мэрия Якутска о бруцеллезе у приютских собак

За минувшую неделю в Якутске отловлено 102 безнадзорных собаки (82 собаки – неделей ранее). На отлове по заявкам во всех округах работают 3 подрядчика. Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 21 ноября.

Пробы на бруцеллез возьмут у всех собак, содержащихся в приюте для безнадзорных животных г. Якутска. Об этом во время общегородской планерки сообщил заместитель руководителя Департамента ветеринарии РС(Я) по г. Якутску Виктор СЕМЕНОВ. Департамент ветеринарии – это уполномоченный государственный орган по обращению с безнадзорными животными.

По словам Семенова, из 9 ранее взятых у приютских собак проб, лаборатория в г. Москве выявила 5 положительных и 4 сомнительных. Теперь пробы будут брать у всех собак в приюте поголовно – всего их содержится около 1 тысячи.

В приюте введен карантин на прием и выпуск собак.

За неделю в Якутске проведено 14 рейдов по нарушениям Правил содержания домашних животных. Составлено 5 протоколов за административные правонарушения Правил. Всего с начала года составлено 16 протоколов на владельцев собак за самовыгул.

Заслушав информацию, глава города Евгений Григорьев поручил активизировать работу по этому направлению: хозяйские собаки совершают более половины всех нападений (укусов) на людей. Кроме того, во время распространения бруцеллеза, нахождение хозяйских собак на самовыгуле дополнительно способствует распространению опасного заболевания.