Мэрия Якутска: Никакого крематория на Птицефабрике не будет!

Информация о строительстве крематория в районе Птицефабрики является вымышленной и недостоверной, сообщили в администрации города Якутска.

Анонимная информация, распространяемая в эти дни в мессенджерах WhatsApp о предстоящем строительстве крематория в районе Птицефабрики города Якутска, со ссылкой на публикацию на одном из местных интернет-сайтов, является вымышленной и не соответствует действительности. Никаких переговоров с «инвесторами из Новосибирска» по строительству такого объекта в Якутске не ведется.

Что касается возможного размещения городского кладбища в районе Птицефабрики, то решение об этом было принято в марте 2016 года на совещании у главы ГО «город Якутск».

В декабре 2018 года депутаты Якутской городской Думы проголосовали за изменение территориальной зоны земельного участка площадью около 20 га на зону «СП-1» (зона кладбищ и крематориев с включением объектов инженерной инфраструктуры), что позволяет размещать места захоронений.

На сегодня пройдены необходимые согласования в надзорных и контролирующих органах, земельный участок поставлен на кадастровый учет. Вместе с тем, окончательного решения о передаче данного земельного участка МУП «Ритуал» не принято, вопрос находится в стадии обсуждения. Кладбище по Вилюйскому переулку закрыто для захоронений, свободные площади для захоронений на кладбище по Маганскому тракту будут исчерпаны, по прогнозам, через 1,5-2 года.

Также информируем, что 29 января 2020 года подписано распоряжение о расторжении трудового договора с Фоминым И.М., руководителем Муниципального унитарного предприятия «Ритуал», отвечающего за городские кладбища.

Уважаемые горожане! Просим вас не доверять сомнительным анонимным сообщениям, рассылаемым через мессенджер WhatsApp, а также сообщениям на интернет-сайтах без ссылки на конкретный источник информации.

За официальной информацией по интересующим вас вопросам вы можете обратиться в Окружную администрацию города Якутска или на сайт Якутск.рф.