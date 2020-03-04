Мэрия Якутска не справляется с уборкой и вывозом снега?

Видео с планерки мэра 2 марта 2020

Видео и фото-факты о уборке снега в Якутске

На планерке мэра 2 марта были озвучены цифры по уборке и вывозу снега в городе. Цифры неутешительные. Мы прошлись по центру города и убедились, что это действительно так.

Фигуры мамонтов убраны

Снег на крыше самой мэрии

На крыше торгового центра снег убран. На крыше жилого дома — нет

Снег на крыше здания напротив мэрии

Снег на крыше жилого здания напротив мэрии

Снег на крыше Глобус центр

Снег на крыше театра

Снег на крыше библиотеки

Снег на крыше жилого дома в Октябрьском округе

Октябрьский округ