04.03.2020
15:26
151
Якутск
Мэрия Якутска не справляется с уборкой и вывозом снега?
Видео и фото-факты о уборке снега в Якутске
На планерке мэра 2 марта были озвучены цифры по уборке и вывозу снега в городе. Цифры неутешительные. Мы прошлись по центру города и убедились, что это действительно так.
#Мэрия Якутска#Мэрия Якутска не справляется с уборкой и вывозом снега#снег#уборка снега#уборка снега с крыши
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