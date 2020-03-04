04.03.2020
15:26
151

Якутск

Мэрия Якутска не справляется с уборкой и вывозом снега?

Видео с планерки мэра 2 марта 2020

Видео и фото-факты о уборке снега в Якутске

На планерке мэра 2 марта были озвучены цифры по уборке и вывозу снега в городе. Цифры неутешительные. Мы прошлись по центру города и убедились, что это действительно так.

Фигуры мамонтов убраны
Снег на крыше самой мэрии
На крыше торгового центра снег убран. На крыше жилого дома — нет
Снег на крыше здания напротив мэрии
Снег на крыше жилого здания напротив мэрии
Снег на крыше Глобус центр
Снег на крыше театра
Снег на крыше библиотеки
Снег на крыше жилого дома в Октябрьском округе
Октябрьский округ
Объявление висит вторую неделю, а снег не сбрасывают. Октябрьский округ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх