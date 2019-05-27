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Якутск
27 мая 2019, 7:13
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Мэрия Якутска не справляется с пополнением городской казны

Публичное признание об этом звучит в последние дни.

Первейшей задачей власти любого уровня является пополнение казны. Потому как почти всякое действие нуждается в ресурсах и оплате труда. Мэрия Якутска с пополнением казны не справляется, в чем публично признается. Особенно ярко это проявилось по вопросу с акциями «Водоканала».

Сразу после майских праздников на общегородской планерке мэр Якутска заявила: «Мы посовещались и решили, что в сложившейся ситуации пока не можем выкупать акции АО „Водоканал“. Поставим вопрос о том, чтобы перенаправить эти 100 миллионов на другие более насущные вопросы».

Сардана АВКСЕНТЬЕВА предложила перераспределить эти средства на ремонт дорог и внутриквартальное благоустройство, содержание аварийного фонда, озеленение, закупку специализированной техники и на другие городские нужды, сообщил муниципальный сайт якутск.рф.

Генеральный директор АО «Водоканал», заместитель председателя Якутской городской Думы Анатолий КЫРДЖАГАСОВ с этим не согласился, и высказал свое мнение. Он отметил, что правительство республики и сам «Водоканал» сдержали свои обязательства, что следует сделать и мэрии Якутска. Тем более, что именно город в первую очередь заинтересован в поставках качественной воде.
Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Якутской городской Думы, сообщили обе стороны. Но до сессии вопрос успел разрулить глава Якутии.

В ходе прямого эфира главы Якутии на телеканале ГТРК САХА субботним утром вопрос о конфликте между мэрией Якутска и «Водоканалом» задал телезритель, поинтересовавшись, не отразится ли это на водоснабжении города.

Айсен НИКОЛАЕВ заметил, что этот вопрос можно было решить без такого резонанса, который получили в СМИ «некоторые руководители». На самом деле, это рабочий вопрос, отметил глава республики.

Окружная администрация Якутска начнет исполнять соглашение о выкупе акций «Водоканала» с 2020 года. О договоренности сторон рассказал глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале Россия 1.

Соглашение о покупке Окружной администрацией города Якутска акций АО «Водоканал» было заключено в предыдущие годы, когда Айсен Сергеевич был мэром столицы. Согласно нему мэрия поэтапно должна приобретать долю в акционерном обществе. Договоренность о выкупе акций на сумму 300 млн. рублей была согласована тогда на уровне главы и правительства республики. Это было стратегическое решение, чтобы город мог принимать участие в деятельности предприятия, независимо от того, кто у власти.
Но нынешняя мэрия не справляется с пополнением казны города и не может вложиться в стратегически важный объект. Почему-то при формировании Бюджета-2019 не были заложены достаточные средства даже на такие важные статьи как благоустройство. Дополнительные доходы, за счет которых могли бы быть профинансированы эти статьи, город собрать не может.

«Сейчас город попал в очень тяжелую финансовую ситуацию. При формировании бюджета 2019 года ряд статей по коммунальному хозяйству, связанных с благоустройством, были урезаны. Предполагалось, что они будут профинансированы за счет дополнительных доходов. К сожалению, их, судя по всему, нет, есть только дополнительные расходы. Поэтому город решил, что может перенести эти расходы на более поздний срок — на 2021-2022 годы, с чем «Водоканал» категорически не согласился«, — пояснил ситуацию Айсен Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что денежные средства были предусмотрены на выполнение «Водоканалом» ряда работ, не все виды которых включены в тарифы для населения. Помимо текущей деятельности по снабжению горожан питьевой водой, предприятию нужно вкладывать серьезные средства в возведение новых сетей водоснабжения и водоотведения. Особое внимание должно быть уделено южной части Якутска, где отсутствие коммунальных сетей тормозит застройку территории.

Глава Якутии предложил найти компромиссное решение, с которым согласилась мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА во время их последней встречи. Глава отметил, что он на постоянной связи и с руководством «Водоканала», и выразил надежду, что и предприятие с этим согласится.

«Предложил им решить этот вопрос компромиссно. Я прекрасно понимаю мэра города, что благоустройство городских кварталов надо проводить активно. А то после разрухи 90-ых во многих кварталах, что называется, и конь не валялся. Мы с 2015 года этим занимались, и привели в порядок, порядка, 25%. Надо эту работу продолжать.
Так что я решил, что в этом году «Водоканал» деньги не получит от города, но вместе с тем перенос будет не на 2021-2022 годы, а на 2020-2021 года, — отметил Айсен Николаев в ходе прямого эфира. – Это не очень хорошо, но мы скорректируем план работы «Водоканала. Думаю, что один год предприятие продержится».

Глава республики отметил, что нынче первый паводок, когда население Якутска не жалуется на качество воды. Это стало возможным из-за ранее проведенной работы по модернизации «Водоканала». Жаль, что эта большая работа, результаты которой впервые почувствовали горожане, будет замедлена из-за неспособности мэрии Якутска соблюдать финансовые обязательства по важнейшим направлениям развития города. Остается надеяться, что к следующему году городские власти научатся пополнять свою казну.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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