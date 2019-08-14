Мэрия Якутска не отвечает на запросы депутатов Гордумы

Сегодня, 14 августа, состоялось заседание постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Якутской городской Думы. Рассматривался план застройки Залога, вопрос земельных участков, зарезервированных под строительство дороги – продолжения моста через Лену.

Первый вопрос повестки интересен тем, что Минтранс республики уже открыто говорит о строительстве автомобильного моста через Лену; об этом говорится в одном из распоряжений Правительства России. Как сообщает Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я), всего 81 земельный участок, в том числе 60, расположенных на территории Якутска, зарезервированы под трассу, которая должна идти через Старую Табагу под горой до предположительно Вилюйского тракта. Жители Табаги обратились в администрацию Якутска с просьбой изменить статус земель – перевести их в земли под индивидуальное жилищное строительство, чтобы было разрешено строиться на зарезервированных участках. В то же время у жителей есть понимание, что мост нужен; к тому же их земельные участки в случае строительства моста и дороги будут выкупаться.

Депутат Сергей ЧЕРНЫХ задал резонный вопрос: почему бы не сделать этого в Промышленном округе, где также есть зарезервированные под строительство дороги участки? Тем более, что там планировалось строить железную дорогу, а теперь, судя по всему, строить там ничего не будут.

Как известно, ранее, в случае строительства совмещенного железнодорожно-автомобильного перехода планировалось строить железную дорогу до ж/д вокзала в районе речпорта.

На что Семен СЕРГЕЕВ – начальник Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации г. Якутска – главный архитектор города ответил, что земли все равно остаются зарезервированными – что в Табаге, что в Промышленном округе. А заместитель главы Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ пояснил, что надо вносить изменения в Генплан.

Депутат Денис ВАСИЛЬЕВ сказал, что целесообразно рассмотреть перевод земель в статус ИЖС, так как в какой-то степени ущемляются права граждан.

Мнения разделились, но в итоге все пришли к одному – горожане ждут мост, Минтранс республики обещает в течение квартала дать более конкретный вопрос о его строительстве, поэтому стоит подождать. Тем более, что сначала должны быть изменения в федеральных и республиканских документах, потом уже в муниципальных.

Председатель комиссии по градостроительству и архитектуре Гордумы, депутат Владимир АММОСОВ уже после заседания сказал журналистам, что если строительство моста будет отложено на долгую перспективу, то тогда будет рассмотрен вопрос о переводе земель в другой статус. Но сейчас все жители должны содействовать строительству мостового перехода.

В целом, первый вопрос повестки показал, что мэрия Якутска самостоятельно не может отработать вопрос с Минтрансом и МИЗО республики, чтобы дать конкретный ответ жителям Табаги, встретиться с ними, провести разъяснительную работу. Гордума, в которой всего 25 депутатов, большинство из которых трудятся на основной работе, словно подталкивает ответственных работников мэрии, которые «ждут у моря погоды».

Второй вопрос повестки также касался перевода земель в некоторых кварталах Залога в иной статус, чтобы жители деревянных домов на окраине микрорайона могли перестраивать или строить новые дома. На этот раз горожане обращались в Гордуму и желают в основном знать о планах: будет ли там активное строительство в течение ближайших лет или нет? Если застройка будет, то они в принципе не против жить на землях с прежним статусом с прицелом на то, что участки можно будет продать застройщикам.

В ходе обсуждения депутатов интересовала конкретика: что и где запланировано строить в Залоге. Известно, что один квартал отдан под историческую охранную зону Старого города, а что будет с отдаленными кварталами? Какие школы, детсады, поликлиники будут построены, какова будет плотность застройки, способны ли будут инженерные сети обслужить новостройки?

Сергей Черных назвал желание мэрии перевести зону земель в ряде кварталов под многоэтажное жилищное строительство полумерой, поскольку нет четкого плана развития Залога.

Хотя генплан Якутска принят давно, но в более конкретной форме администрация Якутска рассказать о застройке Залога пока не может. Сошлись на том, что за месяц Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации подготовит подробную информацию с визуализацией – где и что планируется строить в Залоге.

«Должна быть внятная градостроительная политика», — интересно, что это отметил представитель городской администрации – вице-мэр Михаил ВОРОБЬЕВ.

Также депутаты обсудили исполнение протокольных поручений постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре. На несколько запросов депутатов Окружная администрация вообще не ответила, что в принципе указывает на неважное отношение к своим обязанностям. В прежней администрации Якутска таких случаев игнорирования депутатских писем по полугоду не было. Комиссией решено направить повторные письма уже лично главе Якутска Сардане АВКСЕНТЬЕВОЙ, на которые по закону ответ должен быть дан в течение 15 дней.

Все вышеперечисленные вопросы комиссия ЯГД обсуждает уже почти год, чтобы довести их до ума для принятия сессионных решений.