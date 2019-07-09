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8 июля 2019, 22:22
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Мэрия Якутска нашла земельную мафию?

В столице по поручению главы города Якутска Сарданы Авксентьевой проводится проверка по выявленным фактам оформления земельных участков по поддельным документам.

На основании материалов в мае месяце глава Якутска направила заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. Напомним, в период с февраля этого года по настоящее время были выявлены 16 фактов оформления ряда земельных участков, расположение и границы большинства которых установлены на территориях, не предназначенных для ведения соответствующей деятельности. По 5 земельным участкам ведется работа в органах.

Как стало известно из собранных материалов, в городе действует ряд преступных групп, оформляющих земельные участки по поддельным документам. «Как минимум одна из них имела доступ к фондам городского архива. Действиями злоумышленников причинен существенный вред государственным интересам и интересам муниципального образования городского округа «город Якутск». Участки находятся на землях общего пользования, территориях городских лесов. Это местности Сергелях, Окружное шоссе, Марха», — прокомментировал руководитель МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» Алексей Корнилов.

В настоящее время идет работа по изменению градостроительных норм, ранее установленных в отношении территорий, где расположены данные земельные участки. В июне в правоохранительные органы направлены дополнения к ранее поданному заявлению по вновь обнаруженным случаям подделок и незаконного оформления земельных участков. Почти два месяца проводится доследственная проверка, уголовное дело не возбуждено.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.      
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