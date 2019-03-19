Мэрия Якутска нашла причину исчезновения автобусов: митинг ни при чем?

Сообщение Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска:

Графики движения автобусов будут восстановлены

Утром 19 марта жители Якутска заметили уменьшение количества пассажирских автобусов на некоторых маршрутах. Основной причиной увеличенных интервалов движения и нарушения графика работы автобусов послужили технические неполадки. Об этом сообщил директор НО «Союзавто» Андрей Косицкий. На сегодня интервалы изменены на маршрутах № 1, № 3, № 7, № 17 и № 25.

«Все проблемы, связанные с интервалом движения, касаются технических неполадок транспорта. Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому сегодня и наблюдается увеличение интервала движения. Ситуация у нас под контролем, в скором времени движение будет стабилизировано», — пояснил Андрей Косицкий.

Остальные маршруты работают по объявленному расписанию, отставаний нет.