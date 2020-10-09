Мэрия Якутска наконец сказала «Да»

Окружная администрация города Якутска выдала разрешение на ввод дома по ул. Короленко, 25. Жильцы ждали этого три года.

Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска 6 октября выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома с соцкультбытом в 72 квартале по улице Короленко, 25. До этого, заселившиеся в дом дольщики в течение трех лет не могли зарегистрировать право собственности из-за нарушений со стороны застройщика.

Напомним, в 2014 году застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» начал возводить дом с разрешением на строительство 16 этажей в соответствии с представленным проектом. Но впоследствии незаконно надстроил дополнительный этаж.

В 1 квартале 2017 года Окружная администрация города Якутска выявила нарушение и подала в Арбитражный суд РС (Я) заявление на ООО «Товары Саха Якутместпрома» о демонтаже незаконно построенного 17-го этажа.

По итогам судебного производства по иску Окружной администрации в сентябре 2018 года было заключено мировое соглашение, по которому застройщик должен был внести изменения в проект в части приведения в соответствие требованиям Правил землепользования и застройки г. Якутска, а также Свода правил «Многоквартирный дом» и подать заявление о выдаче разрешения на строительство.

В конце 2019 года застройщик, в виду истекшего срока действия разрешения на строительство, получил отказ в выдаче разрешения на строительство из-за несоответствия представленного проекта требованиям – это наличие этажа над 16-тым этажом, высотой 2,5 м, переустроенного под чердачное пространство 1,75 м и 0,94 м с применением гипсокартонного листа, что по Своду правил «МКД» не соответствует понятию перекрытия.

Застройщик, не согласившись с отказом, подал иск в Арбитражный суд РС (Я) о признании отказа незаконным и о повторном рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство. Данный иск 6 октября 2020 года был удовлетворён Арбитражным Судом РС (Я) и вступил в законную силу с 7 октября 2020 года.

Начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска Северина Архипова сообщила, что Окружная администрация имела право подать апелляцию в течение одного месяца со дня вынесения решения суда, так как была не удовлетворена мотивировочной частью решения. Но, исключительно в целях защиты прав и законных интересов более 500 граждан, принято решение о выдаче разрешения на строительство.

Разрешение выдано согласно административного регламента предоставления Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» утверждённого постановлением от 25.04.2016 № 94. Теперь граждане, проживающие в доме по Короленко, 25 смогут наконец оформить регистрацию по месту жительства и узаконить право собственности на квартиры.