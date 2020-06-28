Мэрия Якутска: мы не можем запретить горожанам купаться

Горожан призывают соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах

В Тулагино-Кильдямском наслеге в эти выходные наблюдается наплыв отдыхающих на территории популярного среди горожан несанкционированного пляжа. В связи с этим, администрация наслега обращается к гражданам с просьбой не засорять места отдыха, не оставлять после себя мусор, не шуметь и не включать громкую музыку в ночное время.

«Эта проблема повторяется из года в год, каждое лето тулагинцы испытывают огромные неудобства в связи с наплывом горожан. Мы прекрасно понимаем, что людям надо отдыхать. Но у нас в Тулагино ситуация по коронавирусной инфекции до сих пор оставалась стабильной. В связи с тем, что отдыхающие не носят маски, перчатки при посещении магазинов, не придерживаются правил социального дистанцирования, нынешняя ситуация нас очень беспокоит», — прокомментировал руководитель администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов.

Рядом с несанкционированным пляжем находятся жилые дома. Жители близлежащих домов, в основном пожилые люди, ветераны, семьи с детьми, жалуются на громкую музыку, крики и горы мусора, которые остаются после отдыхающих. В данное время проезд к несанкционированному пляжу перекрыт бетонными плитами, жители проводят субботники по уборке.

«Запретами, конечно, этот вопрос не решить. В этом году мы планировали объявить аукцион для облагораживания зоны отдыха, но все планы отменила пандемия коронавирусной инфекции. В следующем году мы постараемся организовать зону отдыха с соответствующей инфраструктурой», — сообщили в администрации наслега. В проекте зоны отдыха туалеты, лежаки, детская зона, место для пляжного волейбола, платная автостоянка и точки общественного питания.

«Большая просьба убирать за собой мусор и не включать ночью громкую музыку. Давайте будем отдыхать культурно», — призвал руководитель администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов.

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам и гостям столицы, что купание в неразрешенных местах несет высокий риск жизни и здоровью горожан и их детей. Несанкционированные места для купания таят в себе много опасностей, дно водоемов не очищается, сильное течение приносит бревна, под водой образуются глубокие ямы. Кроме того, скопление людей в месте отдыха многократно увеличивает риск заразиться коронавирусной инфекцией.

«Запретить людям купаться там, где они хотят мы, конечно, не можем, мы можем рекомендовать горожанам соблюдать меры безопасности при купании на необорудованных пляжах», — прокомментировал начальник Управления по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности г. Якутска Виталий Бобинов.

Уважаемые горожане!

Если вы выезжаете на отдых на водоем, необходимо соблюдать меры безопасности на воде.