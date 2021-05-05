Мэрия Якутска: Комиссия рассмотрит скандальный вопрос

Окружная администрация города Якутска сообщает, что по вопросу размытия грунтовой дороги в микрорайоне Северный будет проведен комиссионный выезд структурных подразделений для определения причин неисправности дорожного полотна.

Сегодня, 5 мая, через социальные сети поступил запрос гражданина о размытии новой грунтовой дороги в микрорайоне «Северный», ремонт которой проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Данный объект «Строительство подъездных дорог в мкр. Северный» построен в 2019 году, подрядной организацией выступил ООО «Инвестдорстрой», заказчиком является МКУ «Главстрой».

«На данном участке, согласно проекта, произведена укладка стальной водопропускной трубы. В сезон 2019-2020 гг. труба функционировала в штатном режиме. В этом году, в связи с обильными осадками, выпавшими за зимний период, и установившимися длительными низкими температурами наружного воздуха, случилось промерзание трубы, вследствие чего произошло скопление талых вод и деформация дорожного полотна», — сообщает представитель МКУ «Главстрой».

Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры на этой неделе будет назначен комиссионный выезд, где определят причины возникновения дефекта дорожного полотна, а также исполнителя ремонтных работ.