Мэрия Якутска ищет родившихся 11 сентября в Якутске

Окружная администрация города Якутска объявляет акцию «День рождения с Якутском»

Окружная администрация города Якутска объявляет акцию «День рождения с Якутском», в рамках празднования Дня города. Соответствующее распоряжение подписал глава города Якутска Евгений Григорьев, сообщает пресс-служба мэрии Якутска

В 2022 году день рождения города Якутска отмечается 11 сентября, во второе воскресенье месяца.

К участию в акции приглашаются горожане, рожденные на территории городского округа «город Якутск» 11 сентября.

При письменном согласии биографии горожан, рожденных в один день с городом Якутском, будут размещены на сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

Акция проводится в период с 15 августа по 2 сентября 2022 года при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (или свидетельства о рождении на несовершеннолетнего участника).

Письменные заявки, фото и видеоматериалы на участие в акции установленного образца подаются с 15 августа по 2 сентября 2022 года в Окружную администрацию города Якутска, по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ленина, д. 15, кабинет №111 или направляются по электронному адресу yakutsk390@bk.ru

Итоги акции будут подведены 11 сентября 2022 года. Участникам будут вручены памятные сувениры в День города Якутска.

С Положением акции можно ознакомится здесь

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