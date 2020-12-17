Мэрия Якутска и зоозащитники: диалог продолжается

15 декабря в Якутске состоялось очередное совещание представителей Окружной администрации с общественниками и волонтерами зоозащитного движения для выработки совместных решений.

В совещании под председательством начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Дины Николаевой принимали участие директор благотворительного фонда «Помоги выжить», директор городского Пункта передержки безнадзорных животных Екатерина Безрученко, директор благотворительного фонда защиты животных «Белый Бим» Марина Сантаева, представители структурных подразделений окружной администрации и волонтеры.

Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства выступила с информацией о нормативах выделяемых средств на исполнение государственных полномочий в сфере обращения с животным без владельцев, о работе Пункта передержки безнадзорных животных города Якутска, о применении метода отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск (ОСВВ) на территории городского округа.

Волонтеры спросили, проводится ли выпуск в естественную среду обитания безнадзорных животных при экстремально низких температурах.

«Мы поднимали вопрос, что в декабре и январе необходимо приостановить выпуск животных. И на сегодняшний день выпуска нет», — ответила директор городского Пункта передержки Екатерина Безрученко.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, участники встречи выступили с предложением возобновить работу Общественного совета по проблемам в сфере домашних животных, ветеринарии и регулирования численности животных без владельцев в городском округе «Город Якутск».

«Проблему безнадзорных животных ошибочно относят к проблеме волонтеров, которые должны реагировать на каждый призыв и спасать животных. На самом деле, это проблема всего общества, никто не должен решать ее в одиночку, мы должны решать ее все вместе», — отметили представители зоозащитных организаций.

Также волонтеры внесли предложения пересмотреть нормативы выделяемых средств, в части условий содержания животных без владельцев, и нормативов средней стоимости услуг лечебно-профилактических мероприятий, предусмотреть средства на переоборудование Пункта передержки безнадзорных животных в приют, рассмотреть возможность выделения грантов для частных приютов, информировать население о необходимости стерилизации питомцев.

«Многие горожане не знают, что есть метод, который может помочь предотвратить появление ненужного приплода – это стерилизация питомца. Ведь основные поставщики бездомных собак и кошек – это именно владельцы домашних животных», — подчеркнула Марина Сантаева.

Предложения волонтеров будут учтены и вынесены на обсуждение на предстоящей встрече общественников с главой города Якутска Сарданой Авксентьевой.