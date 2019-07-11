Мэрия Якутска экономит деньги

Михаил Воробьев, заместитель главы города по экономике и финансам прокомментировал проблемную ситуацию с заключением контракта по объектам социальной инфраструктуры, построенным по линии государственно-частного партнерства в Якутске:

«На сегодня в наши партнеры по ГЧП, ООО «Газэнергомонтаж» настаивают на невыполнимых для города условиях, в том числе с точки зрения действующего федерального законодательства. Муниципальный контракт, о котором идет речь – на аренду 8 действующих объектов, трех школ, трех детсадов, музыкальной школы и библиотеки – не может иметь обратной силы, и не может заключаться «задним числом», чего от нас требует ГЭМ. В строгом соответствии в ФЗ-44, власти города не имеют права оплачивать аренду за первый квартал 2019 и тем более за четвертый квартал 2018 года, когда объекты принимались и резались ленточки», — сказал Михаил Сергеевич.

Воробьев пояснил, что стоимость аренды восьми объектов должна быть эквивалента суммам налога на имущество плюс земельный налог – в этом смысл и суть. Город пошел на встречу и включил в сумму аренды 20% НДС. На сегодня позиция администрации Якутска состоит в том, что в 2019 году оплата за аренду должна быть осуществлена в сумме 54,5 млн. рублей, т.е., за два квартала, 2-й и 3-й, а не 109 млн. – весь год целиком, как настаивает партнер по ГЧП.

По предварительным оценкам, общая сумма арендной платы «Газэнергомонажу» за весь срок действия договора до 2026 г. составит более 1 млрд. рублей. Параллельно, из бюджета города будет выплачиваться стоимость самих объектов и часть расходов на их содержание. За восемь построенных по ГЧП социальных объектов муниципальному бюджету предстоит выплатить, без малого, еще 3,5 млрд. рублей.

«Мы не можем взять, и просто так, пойти на требования наших партнеров, взять дополнительные деньги из бюджета, пойдя на сокращение социальных программ», — подчеркнул Михаил Воробьев.

Заместитель мэра выразил уверенность, в том, что властям города и ООО «Газэнергомонтаж» в ближайшее время удастся прийти к соглашению и заключить контракт с тем, чтобы построенными школами, детсадами и библиотекой смогли полноправно пользоваться конечные благополучатели – дети и педагогические коллективы.