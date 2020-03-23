Мэрия Якутска: документы о введении карантина проходят согласование

На заседании городского штаба по коронавирусу о своей работе отчитались крупные торговые сети

В понедельник, 23 марта, Сардана Авксентьева провела заседание городского штаба по противодействию распространению коронавируса COVID-2019 в режиме ВКС.

На совещании заслушали информацию по мерам, принимаемым крупными торговыми сетями по профилактике распространения опасной инфекции, санитарной обработке и дезинфекции торговых помещений. Выступили представители торговых сетей «Айгуль», «Розтор», «Хозмаркет». Во всех предприятиях следуют рекомендациям Роспотребнадзора по санобработке и дезинфекции, ведутся журналы уборки, осуществляется ежедневный контроль температуры тела сотрудников, введен масочный режим, кассиры работают в перчатках. В настоящее время вопрос об ужесточении карантинных мероприятий в торговых объектах или их временном закрытии не стоит.

Обеспокоенность властей города по-прежнему вызывает санитарная обработка и дезинфекция подъездов жилых домов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На сегодняшний день управляющими компаниями обработано порядка 2/3 жилого фонда МКД. В ЕДДС города поступает много жалоб от жильцов по данному вопросу. Заслушав информацию, глава города поручила руководителям управляющих компаний разместить на своих информационных стендах в подъездах рекомендации Роспотребнадзора по санобработке и дезинфекции, а также журнал выполненных работ – для того, чтобы жильцы могли контролировать их исполнение. Соответствующее распоряжение глава Якутска подписала 20 марта, но оно, как показали проверки, исполняется не всеми УК.

Сардана Владимировна также обратилась с просьбой к родителям – исключить или ограничить появление несовершеннолетних детей, школьников, которые сегодня находятся на каникулах, в местах массового скопления людей. Информация будет доведена до родительских комитетов школ, вопрос на контроле Управления образования. Со следующей недели для школьников начинается начинается учеба в дистанционном формате. Важно, чтобы оставшееся каникулярное время дети находились дома и избегали общественных мест.

Особое внимание в это неспокойное время должно уделяться гражданам старшего возраста. «Родственникам, соседям очень важно оказывать помощь бабушкам и дедушкам, помогать в хозяйственных вопросах. С тем, чтобы максимально сократить их появление в общественных местах – магазинах, аптеках или общественном транспорте. Люди пожилого возраста, как показывает статистика, наиболее подвержены заражению вирусом, они должны посидеть дома», — сказала Авксентьева.

Вопрос о введении карантина на территории ГО «город Якутск» по коронавирусу находится в режиме ожидания, соответствующие нормативные документы проходят согласование.

«Для нас основной приоритет – здоровье и безопасность горожан. Штаб будет принимать решение исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации и прогнозов ее развития», — резюмировала глава Якутска.