Мэрия Якутска через суд расторгла договор аренды земли возле «СахаЭкспоЦентра» — СМИ

Договор аренды земли между индивидуальным предпринимателем Викторией ФЕДОРОВОЙ и мэрией Якутска расторгнут Арбитражным судом республики 11 октября. Решение опубликовано на официальном сайте Арбитражного суда Якутии. Согласно документу, иск удовлетворен частично, сообщает News.Ykt.Ru.

«Расторгнуть договор аренды от 19.09.2019 <…> земельного участка <…>, находящегося по адресу: Республика Саха (Якутия), Якутск, квартал „А“, площадью 9103 кв. метра, предоставленного под „СахаЭкспоЦентр“. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — говорится в решении суда.

Кроме этого, Виктория Федорова должна заплатить госпошлину в шесть тысяч рублей.

Согласно публичной кадастровой карте, участок под номером 14:36:105035:9 расположен рядом с перекрестком улиц Курашова и Ярославского.

Владелец «СахаЭкспоЦентра» предприниматель Владимир ФЕДОРОВ сообщил News.Ykt.Ru, что не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию.

«На публику все это прикрывается интересами детей — якобы больше всех волнуется некая „инициативная группа“ школы №2, которая просит отдать землю им, чтобы сделать пристрой. Мне искренне жаль, что родители позволяют втягивать себя в политические игры. <…> Уверен, это решение не устоит и будет отменено в апелляционных инстанциях», — заявил Федоров.

«Все это затевается для того, чтобы не дать мне завершить строительство второй очереди с тематическими этажами вроде „Дома Якутского ножа“, улусными торговыми представительствами, конгресс-залами и выставочными площадями», — сказал предприниматель.

Напомним, иск на расторжение в судебном порядке договора аренды земельного участка, расположенного за зданием торгово-выставочного комплекса «СахаЭкспоЦентр», мэрия Якутска подала в апреле этого года в связи с нецелевым использованием земли. На этот земельный участок ранее был заключен договор аренды муниципальной собственности с предпринимателем до 2029 года.

Землю планируется передать Национальной политехнической школе №2, которой ранее уже выделили земельный участок на 1051 квадратный метр под будущее строительство нового учебного корпуса или пристроя, сообщает News.Ykt.Ru.

В феврале Сардана АВКСЕНТЬЕВА публично заявила, что у этого земельного участка есть неурегулированные проблемы, и что мэрии Якутска придется судиться с Владимиром Федоровым. Как видим, мэрия Якутска действительно судится с Федоровыми. Считается, что в интересах детей – учащихся школы №2, которые учатся в такой тесноте, что почти в два раза нарушают по концентрации действующие нормативы. Однако Владимир Федоров считает, что это связано с политикой, и власти мстят ему за мартовские выборы.

Ну, а Сардана Владимировна сейчас высоко сидит да далеко глядит, но в другую сторону.