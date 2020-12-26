Мэрия Якутска будет штрафовать за елочки и веточки

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам, что складирование строительного мусора у санитарной точки и на придомовой территории запрещено. Собственнику необходимо вывозить мусор, оставшийся после ремонта помещения, на мусорный полигон самостоятельно либо заключить договор со специализированной организацией.

Муниципальные власти напоминают, что согласно п. 3.8.19. Правил благоустройства городского округа «город Якутск», принятых решением Якутской городской Думы от 16.06.2011 № РЯГД-35-10, запрещается складирование ртутьсодержащих осветительных приборов, строительного мусора, жидких отходов, веток, лиственного и уличного смета на площадки для установки мусоросборников на придомовой территории жилых многоквартирных домов. Специалисты территориальных органов управления в округах и пригородах столицы при обнаружении факта складирования строительного мусора выписывают нарушителю правил предписание об устранении нарушения.

Нарушение установленных правилами благоустройства требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.