Мэрия сообщила об итогах борьбы с «земельной мафией»

Житель Якутска, которому предъявлено обвинение в незаконном приобретении земельного участка путем обмана, выразил желание добровольно возместить ущерб городскому округу в сумме около 900 тыс. рублей. Таковы первые итоги борьбы с «земельной мафией», объявленной в Якутске, сообщает окружная администрация города.

Накануне стало известно о завершении расследования первого дела о «земельных махинациях» в Якутске. Обвинение предъявлено гражданину Ч-ву по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Стоимость причиненного городу ущерба, согласно оценке, составила 889 тысяч рублей. ​ Обвиняемый Ч-в выразил желание в добровольном порядке возместить причиненный ущерб.

Указанное дело расследуется Управлением ФСБ РФ по РС(Я).

Напомним, ранее глава Якутска Сардана Авксентьева заявляла о многочисленных признаках нарушений, выявленных при выделении земельных участков. В том числе речь идет о возможной схеме легализации земельных участков путем внесения современных подложных распоряжений руководства города, отпечатанных на печатной машинке и датируемых 90-ми годами прошлого века, в подшивки документов, хранящихся в городском архиве.