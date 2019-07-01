Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину

2 июля инициативная группа организует митинг с целью изменения меры пресечения в отношении Георгия КАРАМЗИНА, генерального директора ООО «Утум-инвест», обвиняемого в пособничестве в получении взятки в особо крупном размере муниципальному служащему – заместителю мэра города Якутска Василию ГОГОЛЕВУ.

Напомним, что 7 июня Георгий Карамзин, Василий Гоголев и Татьяна Самсонова, генеральный директор ООО «Утум-дизайн» были задержаны, а 8 июня городской суд определил меру пресечения: Карамзину и Гоголеву – содержание под стражей, Самсоновой – домашний арест.

Окружение Карамзина практически сразу начало кампанию по смягчению меры пресечения для него. И чем дальше, тем больше пытается политизировать этот вопрос.

Апелляцию рассмотрел сегодня Верховный суд Якутии, который принял решение оставить в силе избранную ранее меру пресечения в отношении Карамзина – содержание под стражей до 6 августа.

Организаторы митинга подали уведомление об организации митинга 26 июля. Мэрия свое согласие на этом мероприятие дала.

Считается, что группа компаний «Утум» была одним из основных спонсоров предвыборнокй кампании Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ. После выборов она назначила Василия Гоголева, выходца из «Утума» своим заместителем, курирующим вопросы земли и строительства. 7 июня 2019 года Василий Гоголев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, представители «Утума» Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова были задержаны по подозрению в пособничестве.

И вот, теперь инициативная группа намерена провести митинг 2 июля с 16.30 на площади Орджоникидзе. Организаторы заявили участие 1000 человек.