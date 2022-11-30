30.11.2022
16:25
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Общество
Мэрия развозит продуктовые наборы семьям мобилизованных
С 30 ноября 2022 года в Якутске Управы округов и администрации пригородов города Якутска начали доставлять «Продуктовые наборы» семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Якутска Евгений Григорьев на своих страницах социальных сетей.
Окружной администрацией города Якутска подготовлены три вида наборов продуктов на выбор. В каждый «Продуктовый набор» вложены крупы, консервы, растительное масло – продукты первой необходимости до 17 наименований. Наборы сформированы из средств бюджета Окружной администрации города Якутска.
Работники территориальных органов управления города Якутска будут доставлять «Продуктовый набор» по адресам.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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