Мэрия проверила парикмахерские

Сводная группа городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции продолжает ежедневный мониторинг торговых объектов, предприятий общепита и бытовых услуг на соблюдение ограничительных мер, введенных указами Главы Республики Саха (Якутия) в связи с угрозой коронавируса.

Всего с 24 марта по 19 июня сводная группа городского оперативного штаба провела рейды по 1278 объектам торговли и общепита. Выявлено 541 факт нарушения, составлено 209 протоколов, 190 из них направлено в Министерство предпринимательства и туризма Якутии для принятия решения об административном наказании. Проведено 335 профилактических бесед.

19 июня административной комиссией проверено 14 парикмахерских на предмет соблюдения специальных правил, установленных для таких учреждений, в ходе рейда составлен акт в отношении парикмахерской «Sombre studio» по адресу Каландаришвили 7. Предприятие работало без соблюдения гражданами социального дистанцирования, в помещении находились более 2 клиентов.

20 июня Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Протоколы составлены в отношении продавцов магазинов без масок.

Городской оперативный штаб напоминает владельцам, руководителям торговых предприятий и организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов без защитных масок строго запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допустить массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из площади – не более 1 покупателя на 4 кв. м. торговой площади.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.