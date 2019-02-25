Мэрия продала очередной «Лэнд Крузер»

Окружная администрация продала еще один внедорожник

Продан ToyotaLandCruiser 2013 года. Объявления о торгах были размещены на двух сайтах в Интернете: на сайте якутск.рф в разделе ТОРГИ и на сайте torgi.gov.ru.

Внедорожник находился на балансе ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» городского округа г. Якутск и ушел с молотка за 2 040 552,5 рублей.

«Это был третий по счету аукцион, который провела Окружная администрация. Стоимость внедорожника снижена от первоначальной на 5 %. Часть средств, полученных от торгов, пойдет на погашение задолженности муниципального предприятия»,- прокомментировала начальник Департамента имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска Жанна Якименко

Ознакомиться с результатами аукциона можно по ссылке: https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32782198&lotId=32782469&prevPageN=4

Ранее в декабре 2018 года на торгах был реализован внедорожник марки Toyota LandCruiser 2007 года.