Мэрия подрывает рынок жилья в Якутске — застройщик

Фото из соцсети.

НЕВНЯТНАЯ ПОЛИТИКА МЭРИИ ЯКУТСКА ПРИВЕЛА К РОСТУ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ И МОЖЕТ ОБРУШИТЬ РЫНОК

СТРАДАЮТ ГОРОЖАНЕ

В редакцию SakhaLife обращаются специалисты, которые встревожены некомпетентностью действий мэрии Якутска. Они отмечают, что не могут достучаться до властей и полагают, что раз мэр города любит пиариться на публике, то наверняка обратит внимание на проблемы, озвученные через рейтинговое СМИ. И хотя бы попытается как-то отрегулировать проблему, которая встала во весь рост.

Многие застройщики Якутска имеют все основания быть недовольными мэрией и проводимой ею невнятной и хаотичной политикой.

ИХ НРАВЫ

Фото из соцсети.

SakhaLife пристально следит за резонансным уголовным делом, а также связанными с ним событиями, по которому проходит Василий ГОГОЛЕВ, в недавнем прошлом вице-мэр по развитию территорий, а до этого – генеральный директор строительной фирмы «Утум-инвест», спонсор предвыборной кампании Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ.

Оставим на усмотрение суда перипетии спора между двумя хозяйствующими субъектами – ООО «Утум-инвест» и ООО «Строй-Академия». Обратим внимание чисто на административный ресурс, который оказался в руках тогдашнего вице-мэра, основателя и учредителя строительной фирмы «Утум-инвест».

Коллаж «Вести Якутии».

И хотя его прямой начальник – мэр Сардана Авксентьева заявила, что не верит, чтоб ее подчиненный Гоголев пошел на нарушение закона, сам он в этом чистосердечно признался, и деятельно раскаялся. Уже на стадии следствия Василий Васильевич признал, что использовал свои служебные полномочия для давления на руководство строительной фирмы «Строй-Академия», из корыстных целей всячески чинил ей препятствия, оттягивая подписание необходимых документов. Как сообщила SakhaLife Айна НЕУСТРОЕВА, экс-вице-мэр всячески натравливал на возглавляемую ею «Строй-Академию» контролирующие органы, в том числе ему подотчетные, искусственно выстраивая административные барьеры. Подробности общество сможет узнать из СМИ на стадии открытого суда над подельниками вице-мэра – генеральным директором ООО «Утум-инвест» Георгием КАРАМЗИНЫМ и директором, соучредителем «Утум-дизайн» Татьяной САМСОНОВОЙ. Суд над самим Гоголевым будет кратким, ведь он пошел на сделку со следствием, дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке.

Фото Татьяны Бурцевой, SakhaLife.ru

А как экс-вице-мэр относился к родному «Утум-инвест», из которого выпорхнул в мэрию? Вся строгость с руководителя вмиг слетала, и он запросто подмахивал документы с нарушениями. SakhaLife сообщал, что разрешительные документы на земли, на которых строятся жилые комплексы «Утум-инвеста» — «Панорама» и «Гармония» подписаны Гоголевым В.В. с вопиющими нарушениями. Контролирующие органы в этом убедились. И только с учетом интересов дольщиков было принято решение не замораживать эти стройки.

В общем, экс-вице-мэр Гоголев отличился двойными стандартами, когда проявлял излишнюю строгость к одной фирме – «Строй-Академия» и сам шел на нарушения, чтобы дать зеленый свет другой фирме – «Утум-инвест».

Это к вопросу о нравах, царивших в мэрии Якутска с 2018 по 2019 годы в части отвода земли под строительство многоквартирных домов. Основным условием успеха, похоже, была близость к телу экс-вице-мэра, курировавшего сферу строительства.

МЭРИЯ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ — ИСТОЧНИК

Фото Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

Однако Гоголев год как не работает в мэрии Якутска — с момента ареста в июне 2019-го. Его сменил Евгений ГРИГОРЬЕВ. Естественно, самые важные вопросы решает мэр города. И как с тех пор работает мэрия с застройщиками Якутска? Источник SakhaLife, занимающийся этим бизнесом, откровенно встревожен.

По мнению источника, с 2018 года, то есть с момента прихода новой команды, застройщики наблюдают совершенно поверхностный подход к развитию территорий. Со стороны органов местного самоуправления отсутствует понимание комплексного подхода к развитию строительного комплекса города по причине некомпетентности руководящего состава Окружной Администрации города Якутска.

Застройщики отмечают снижение выдачи разрешений на строительство мэрией Якутска. В сравнении с предыдущими годами количество выданных разрешительных документов на жилищное строительство понизилось в разы, считает источник. Соответственно, объем вводимого жилья резко снизился. Причем, застройщики отмечают, что зачастую не получают обоснованных мотивированных ответов. Чаще ответы содержат отсылочный характер, проявляют формальный подход. Механизм мероприятий по подготовке разрешительной документации с самого начала бюрократизирован настолько, что порой застройщик вынужден ждать до полугода. Все это приводит к снижению объемов строительства в Якутске.

А раз снижаются объемы строительства, застройщики вынуждены, в целях поддержки жизнедеятельности предприятия, выплаты заработной платы работникам, поднимать стоимость квадратного метра. Конечно же, застройщики идут на это вынужденно, скрепя сердце. Якутск даже в 90-ые годы застраивался, его называли столицей башенных кранов в то время, когда строительство замерло почти по всей стране.

В последующие годы город активно застраивался. Невооруженным взглядом видно, что выросли новые корпуса, целые кварталы многоквартирных жилых домов. Но перед каждой стройкой мэрия Якутска, независимо от того, кто был у руля власти, выдавала застройщику соответствующее разрешение.

Благодаря строительному буму и доступности ипотечных кредитов, многие горожане смогли улучшить свои жилищные условия. Еще больше якутян мечтают об этом, вынашивают планы.

Тем более, что на уровне федеральной власти стали делать вливания в Дальний Восток, запускать более выгодные ипотечные продукты. По идее, рынок жилья в Якутске должен был получить новый импульс. Ведь город продолжает расти. Количество счастливых новоселов должно бы увеличиться.

Но… В Якутске получилось ровно наоборот. Непрофессионализм и нерасторопность чиновников мэрии Якутска устроила пробку, тогда как по всему Дальнему Востоку идет активное движение. Раз канал перекрыт, поднялись цены на жилье.

Рынок жилья отреагировал снижением реализации квартир. От этого страдают целые сферы бизнеса – строительство, производство стройматериалов, риэлторские услуги. А в них заняты существенная часть горожан.

Бизнес в целом понес потери из-за пандемии. А тут еще нерешительность и некомпетентность чиновников мэрии Якутска подрывает рынок жилья.

А главное, страдают потребители – горожане, планирующие приобрести жилье. Им или становится недоступным приобретение жилья в Якутске или же приходится переплачивать. А в чем тогда смысл снижения ипотечных кредитов, ради которых так старались федеральные власти?

Соответственно, растет социальная напряженность среди населения.

Из-за отсутствия мероприятий и событий по развитию инфраструктурной сети, в городе создан дефицит земельных участков, пригодных под строительство, поясняет источник.

Источник опасается, что в случае продолжения этой негативной тенденции, деятельность многих застройщиков на территории города Якутска не сможет быть перспективной, а значит целесообразной. И рынок жилья может рухнуть из-за субъективного фактора – беспомощности чиновников мэрии Якутска.

ПОПУЛИСТСКАЯ ПОЛИТИКА МЭРИИ ПО АВАРИЙНЫМ ДОМАМ ПОДСТАВЛЯЕТ ЖИЛЬЦОВ — ИСТОЧНИК

Другой источник SakhaLife проявляет обеспокоенность ошибочным подходом мэрии Якутска к проблеме аварийных домов.

Напомним, что на первом этапе, в период до 2012 года были признаны аварийными 226 домов.

На втором этапе, в период с 2012 до 2017 годы — признаны аварийными 179 домов.

За один год, с 2019 по 2020 признано аварийным рекордное количество — 241 дом.

К чему может привести ошибочный подход мэрии к признанию жилья аварийным?

Надзорные органы требуют от органов государственной власти неукоснительного соблюдения действующего законодательства, регулирующего данную сферу. Признание дома аварийным, автоматически влечет возложение бремени содержания и эксплуатации жилого помещения с общего домового имущества на собственника жилья до момента расселения. Финансирование с Фонда капитального ремонта с этого момента прекращается.

Между тем, жильцы могут бесконечно долго ждать своего законного права на расселение, и будут вынуждены годами содержать эти дома. Тем более, что сама же мэрия и губит рынок жилья.

Как показали последние события, массово переводя дома в разряд аварийных, чиновники мэрии проглядели самое проблемное здание. Многоквартирный дом по ул. Автодорожная, 8/4, 1983 года постройки, давший трещину 24 июня, не был включен в список аварийных.

Таким образом, отмечается хаотичная и популистская политика мэрии признания домов аварийными в массовом порядке. При этом непонятны критерии. И, главное, эти решения не подкреплены адекватными финансовыми обоснованиями. Видимо, интересы населения не являются приоритетом для действующего руководства города, или же мэр совершенно не компетентен в этих вопросах и не видит ловушку, в которую толкает жильцов, считает источник.

Остается надеться, что мэрия Якутска прислушается к мнению специалистов и отрегулирует свою политику в поднятых вопросах.