24.01.2020
12:47
126

Якутск

Мэрия отчиталась перед жителями Пригородного

22 января отчет Окружной администрации по итогам работы за 2019 год перед населением села Пригородный провел первый заместитель главы города Якутска Максим ТРОФИМОВ. В составе рабочей группы на вопросы жителей также ответили представители и руководители структурных подразделений Окружной администрации, муниципальных предприятий и учреждений.

Заслушав отчет об итогах социально-экономического развития столицы за прошедший год, задачах на 2020 год и долгосрочных планах города Якутска, жители задали интересующие вопросы и внести свои предложения к работе Окружной администрации. Вопросы касались проведения ремонта улично-дорожной сети, мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса, газификации и водоснабжения.  

В ответ на вопрос соцработника Марии СЕРГЕЕВОЙ, содержащий просьбу о содействии благоустройству жилищных условий людей с ограниченными возможностями здоровья, прозвучало, что на сегодня в городе Якутске идет реализация программы благоустройства домов, где проживают инвалиды 1 и 2 групп.  Оформление заявок проводится в Управлении социальной защиты населения и труда города Якутска.

Жители Пригородного также интересовались строительством пристроя к зданию школы № 12 и многофункционального административного центра в селе.

Все прозвучавшие вопросы взяты на контроль участниками рабочей группы и внесены в протокол для дальнейшей работы. По итогам встречи жители села Пригородный получили ответы на волнующие вопросы и одобрили работу Окружной администрации за 2019 год.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх