Мэрия отчиталась перед жителями Пригородного

22 января отчет Окружной администрации по итогам работы за 2019 год перед населением села Пригородный провел первый заместитель главы города Якутска Максим ТРОФИМОВ. В составе рабочей группы на вопросы жителей также ответили представители и руководители структурных подразделений Окружной администрации, муниципальных предприятий и учреждений.

Заслушав отчет об итогах социально-экономического развития столицы за прошедший год, задачах на 2020 год и долгосрочных планах города Якутска, жители задали интересующие вопросы и внести свои предложения к работе Окружной администрации. Вопросы касались проведения ремонта улично-дорожной сети, мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса, газификации и водоснабжения.

В ответ на вопрос соцработника Марии СЕРГЕЕВОЙ, содержащий просьбу о содействии благоустройству жилищных условий людей с ограниченными возможностями здоровья, прозвучало, что на сегодня в городе Якутске идет реализация программы благоустройства домов, где проживают инвалиды 1 и 2 групп. Оформление заявок проводится в Управлении социальной защиты населения и труда города Якутска.

Жители Пригородного также интересовались строительством пристроя к зданию школы № 12 и многофункционального административного центра в селе.

Все прозвучавшие вопросы взяты на контроль участниками рабочей группы и внесены в протокол для дальнейшей работы. По итогам встречи жители села Пригородный получили ответы на волнующие вопросы и одобрили работу Окружной администрации за 2019 год.