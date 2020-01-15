Мэрия отчитается перед жителями Якутска
ПЛАН-ГРАФИК
проведения отчетов Окружной администрации города Якутска перед населением городского округа «город Якутск» за 2019 год
|№
|Наименование территориального органа управления
|Место проведения (наименование, адрес)
|Дата и время проведения
|Управление Автодорожного округа
|Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации (актовый зал) Адрес: г. Якутск, проспект Ленина, 50.
|24 января 2020 года 15.00 ч.
|Управление Гагаринского округа
|МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова Адрес: г. Якутск, ул. Можайского, 23А.
|23 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Губинского округа
|Педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммосова (актовый зал) Адрес: г. Якутск, проспект Ленина, 2.
|22 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Октябрьского округа
|МОБУ СОШ №1 (спортивный зал) Адрес: г. Якутск, проспект Ленина 32.
|24 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Промышленного округа
|ГАПОУ «Якутский промышленный техникум» Адрес: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 86/1.
|21 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Сайсарского округа
|МОБУ ООШ №18 Адрес: г. Якутск, ул. Билибина, 12/4.
|21 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Строительного округа
|Управление Строительного округа (актовый зал) Адрес: г. Якутск, ул. Клары Цеткин, д.2
|22 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Центрального округа
|МОБУ СОШ №26 (актовый зал) Адрес: г. Якутск, ул. Ярославского, 21.
|23 января 2020 года 18.00 ч.
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|ДК «Горняк» Адрес: мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.
|22 января 2020 года 18.00 ч.
|Управление Администрации с. Маган
|ДК «Ритм» Адрес: с. Маган, ул. Алымова 3.
|21 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Администрации мкр. Марха
|ДК «Чэчир» Адрес: мкр. Марха, ул. Заводская, 8/1.
|23 января 2020 года 17.00 ч.
|Управление Администрации мкр. Пригородный
|ДК «Надежда» Адрес: с. Пригородный, Совхозная, 27.
|22 января 2020 года 15.00 ч.
|Управление Администрации с. Табага
|МБУДО «Детская школа искусств села Табага» Адрес: с. Табага, ул. Каландарашвили, 9.
|20 января 2020 года 16.00 ч.
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой Адрес: с. Тулагино, ул. Первомайская, 2.
|23 января 2020 года 16.00 ч.
|Управление Администрации Хатасского наслега
|ЦК «Тускул» Адрес: с. Хатассы, ул. Совхозная 31А.
|23 января 2020 года 00 ч.
Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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