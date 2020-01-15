Мэрия отчитается перед жителями Якутска

ПЛАН-ГРАФИК

проведения отчетов Окружной администрации города Якутска перед населением городского округа «город Якутск» за 2019 год № Наименование территориального органа управления Место проведения (наименование, адрес) Дата и время проведения Управление Автодорожного округа Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации (актовый зал) Адрес: г. Якутск, проспект Ленина, 50. 24 января 2020 года 15.00 ч. Управление Гагаринского округа МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова Адрес: г. Якутск, ул. Можайского, 23А. 23 января 2020 года 17.00 ч. Управление Губинского округа Педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммосова (актовый зал) Адрес: г. Якутск, проспект Ленина, 2. 22 января 2020 года 17.00 ч. Управление Октябрьского округа МОБУ СОШ №1 (спортивный зал) Адрес: г. Якутск, проспект Ленина 32. 24 января 2020 года 17.00 ч. Управление Промышленного округа ГАПОУ «Якутский промышленный техникум» Адрес: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 86/1. 21 января 2020 года 17.00 ч. Управление Сайсарского округа МОБУ ООШ №18 Адрес: г. Якутск, ул. Билибина, 12/4. 21 января 2020 года 17.00 ч. Управление Строительного округа Управление Строительного округа (актовый зал) Адрес: г. Якутск, ул. Клары Цеткин, д.2 22 января 2020 года 17.00 ч. Управление Центрального округа МОБУ СОШ №26 (актовый зал) Адрес: г. Якутск, ул. Ярославского, 21. 23 января 2020 года 18.00 ч. Управление Администрации мкр. Кангалассы ДК «Горняк» Адрес: мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5. 22 января 2020 года 18.00 ч. Управление Администрации с. Маган ДК «Ритм» Адрес: с. Маган, ул. Алымова 3. 21 января 2020 года 17.00 ч. Управление Администрации мкр. Марха ДК «Чэчир» Адрес: мкр. Марха, ул. Заводская, 8/1. 23 января 2020 года 17.00 ч. Управление Администрации мкр. Пригородный ДК «Надежда» Адрес: с. Пригородный, Совхозная, 27. 22 января 2020 года 15.00 ч. Управление Администрации с. Табага МБУДО «Детская школа искусств села Табага» Адрес: с. Табага, ул. Каландарашвили, 9. 20 января 2020 года 16.00 ч. Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой Адрес: с. Тулагино, ул. Первомайская, 2. 23 января 2020 года 16.00 ч. Управление Администрации Хатасского наслега ЦК «Тускул» Адрес: с. Хатассы, ул. Совхозная 31А. 23 января 2020 года 00 ч.

Фото: из архива SakhaLife.ru. Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

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