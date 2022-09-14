14.09.2022
16:52
116
Якутск
Мэрия Якутска опровергла информацию о разрушении детской площадки
Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что сильный ветер разрушил детскую площадку, расположенную около 17 школы, не соответствует действительности.
Данная площадка не соответствует требованиям ГОСТа и по требованию Управы Октябрьского округа демонтирована подрядчиком. Полностью будет вывезена с территории 15-16 сентября 2022 года.
Источник: https://t.me/yakutsk_stolica
#Мэрия Якутска#Мэрия Якутска опровергла информацию о разрушении детской площадки#окружная администрация г. Якутска#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.09.2022
0
43
14.09.2022
0
115
14.09.2022
0
150
14.09.2022
0
261
14.09.2022
0
302
14.09.2022
0
262
14.09.2022
0
161
14.09.2022
0
833
14.09.2022
0
182
14.09.2022
0
220
14.09.2022
1
724
14.09.2022
0
165
14.09.2022
0
150
14.09.2022
0
289
14.09.2022
1
319
14.09.2022
0
395
14.09.2022
0
724
14.09.2022
0
661
14.09.2022
0
407
14.09.2022
0
220
14.09.2022
0
259
14.09.2022
0
634
14.09.2022
0
767
14.09.2022
0
700
14.09.2022
0
436
14.09.2022
0
763
14.09.2022
0
254
14.09.2022
0
787
14.09.2022
0
1557
14.09.2022
1
2781
14.09.2022
1
809
14.09.2022
0
1058
14.09.2022
0
490
14.09.2022
0
1554
14.09.2022
0
651
14.09.2022
0
1134
14.09.2022
0
9613
14.09.2022
0
1173
13.09.2022
0
2981
13.09.2022
0
950
13.09.2022
0
609
13.09.2022
0
1020
13.09.2022
0
434
13.09.2022
0
2026
13.09.2022
0
823
13.09.2022
1
1138
13.09.2022
0
610
13.09.2022
1
326
13.09.2022
0
624
13.09.2022
0
343
13.09.2022
0
2275
13.09.2022
0
321
13.09.2022
0
714
13.09.2022
0
365
13.09.2022
0
1179
13.09.2022
0
1380
13.09.2022
1
2166
ТОП НОВОСТИ
09.09.2022
1
15412
09.09.2022
2
10835
12.09.2022
1
8960
12.09.2022
2
8389
08.09.2022
2
8300
09.09.2022
0
8094
09.09.2022
0
6738
09.09.2022
0
6512
Добавить комментарий