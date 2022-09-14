Мэрия Якутска опровергла информацию о разрушении детской площадки

Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что сильный ветер разрушил детскую площадку, расположенную около 17 школы, не соответствует действительности.

Данная площадка не соответствует требованиям ГОСТа и по требованию Управы Октябрьского округа демонтирована подрядчиком. Полностью будет вывезена с территории 15-16 сентября 2022 года.