14.09.2022
16:52
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Якутск

Мэрия Якутска опровергла информацию о разрушении детской площадки

Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что сильный ветер разрушил детскую площадку, расположенную около 17 школы, не соответствует действительности.

Данная площадка не соответствует требованиям ГОСТа и по требованию Управы Октябрьского округа демонтирована подрядчиком. Полностью будет вывезена с территории 15-16 сентября 2022 года.

Сильный ветер разрушил детскую площадку
Источник: https://t.me/yakutsk_stolica

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