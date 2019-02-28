Мэрия окажет помощь погорельцам с улицы Билибина

Напомним, возгорание в жилом доме на улице Билибина, 47, произошло вечером в среду, 27 февраля. Всего в доме 34 квартиры, из них 11 находятся в муниципальной собственности. В результате пожара выгорела одна квартира.

На сегодня в пострадавшем доме восстановлена подача тепла и горячей воды. Часть жильцов расселена в гостинице. Всего в доме проживают 70 человек, в том числе 17 детей. На месте пожара будет работать экспертная комиссия.

Источником финансирования работ по восстановлению внутридомового имущества станет резервный фонд главы города.

Задействованные структуры Окружной администрации проводят индивидуальную работу с пострадавшими от пожара.