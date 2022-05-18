18.05.2022
12:52
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Судебная хроника

Мэрия Ленска оплатит моральный вред ребенку, искусанному бродячими собаками

Прокуратура Ленского района провела проверку по фактам нападения на граждан безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение установленных требований закона привело к тому, что от укуса безнадзорных собак пострадал 1 несовершеннолетний.

Прокуратурой города в защиту прав ребенка к администрации муниципального образования «город Ленск» в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причинённого нападением безнадзорных собак.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Фото: Якутия24
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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