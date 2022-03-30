Мэрия добивается сноса самовольно построенного 2-этажного гаража

Окружная администрация города Якутска обратилась в суд о сносе самовольной постройки и об освобождении самовольно занятого земельного участка, указывая, что по итогам осмотра объекта «Двухэтажный гараж», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Кузьмина, была составлена справка об объекте, имеющем признаки самовольной постройки, сообщается на сайте Якутского городского суда. Первый этаж объекта используется под хранение автотранспорта, второй этаж возведен и эксплуатируется без получения разрешения на строительство (реконструкцию). Объект имеет видимые подключения к сетям электроснабжения.

Судом установлено, что объект имеет видимые подключения к сетям электроснабжения. Согласно проекту межевания и планировки территории квартала «Борисовка-2» ГО «город Якутск», вышеуказанный объект расположен на земельном участке, учтенном под объекты гаражного назначения. В соответствии с правилами землепользования и застройки ГО «город Якутск», вышеуказанный земельный участок расположен в территориальной зоне «ИТ-1А» — зона объектов транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов с включением складских объектов. Согласно проекту межевания и планировки территории квартал «Борисовка-2» ГО «г. Якутск», вышеуказанный объект расположен в зоне с особыми условиями использования территории водоотведения.

Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, признал самовольной постройкой второй этаж (надстрой) двухэтажного гаража, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Кузьмина, обязал ответчика снести объект самовольной постройки, в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Решение суда не вступило в законную силу.