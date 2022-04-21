Мэрия через суд выселила жильцов из аварийного дома

Окружная администрация города Якутска обратилась в суд к ответчикам К. о принудительном изъятии жилого помещения для муниципальных нужд и предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение, указывая, что многоквартирный дом, где проживают ответчики, признан аварийным и включен в региональную программу переселения из аварийного жилищного фонда. Принято решение об изъятии жилого помещения, принадлежащего истцу на праве собственности. В порядке возмещения, ответчикам предоставляется другое жилое помещение. Ответчики отказываются переселяться в предложенное жилое помещение.

Истец просил выселить в принудительном порядке ответчиков из аварийного жилого помещения, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Каландаришвили, в жилое помещение, расположенное по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, и признать их утратившими право пользования жилым помещением.

Порядок предоставления гражданину жилой площади в связи с переселением из домов, подлежащих сносу, или признанных непригодными для проживания, регулируется ст.ст. 86, 87, 89 ЖК РФ.

Судом установлено, что вышеуказанный дом был в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу и включен в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». Решение об изъятии жилого помещения в аварийном доме, расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Каландаришвили, утверждено распоряжением Окружной администрации г. Якутска. Как установлено в суде, ответчики не согласны получить в качестве возмещения за изымаемое жилое помещение предложенную квартиру, мотивируя тем, что желают получить иное жилье, равноценное занимаемому. Свою обязанность по предоставлению Окружная администрация города Якутска исполнила, однако ответчики до подачи искового заявления уклонялись от получения предоставленной новой квартиры.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, выселил в принудительном порядке ответчиков из аварийного жилого помещения, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Каландарашвили, в жилое помещение, расположенное по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского. Признал ответчиков утратившими право пользования жилым помещением по адресу: г. Якутск, ул. Каландарашвили.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях Якутского городского суда.