Судебная хроника
Мерцание роскошных золотых изделий вскружило голову молодой девушке
Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело по факту присвоение ювелирных изделий
Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы г. Якутска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая, являясь директором одной из организаций, осуществляющих продажу ювелирных изделий, имея доступ к ювелирным украшениям, в период времени с сентября 2022 по декабрь 2022 года систематически совершала хищение ювелирных изделий, принадлежащих одной из коммерческих организаций, с дальнейшим удалением соответствующих позиций из программы учёта.
В результате преступных действий потерпевшей стороне причинён ущерб на общую сумму 306 377 тыс. рублей.
За данное преступление обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы с назначением дополнительных видов наказания.
После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий