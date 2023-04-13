Мерцание роскошных золотых изделий вскружило голову молодой девушке

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело по факту присвоение ювелирных изделий

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы г. Якутска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором одной из организаций, осуществляющих продажу ювелирных изделий, имея доступ к ювелирным украшениям, в период времени с сентября 2022 по декабрь 2022 года систематически совершала хищение ювелирных изделий, принадлежащих одной из коммерческих организаций, с дальнейшим удалением соответствующих позиций из программы учёта.

В результате преступных действий потерпевшей стороне причинён ущерб на общую сумму 306 377 тыс. рублей.

За данное преступление обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы с назначением дополнительных видов наказания.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.