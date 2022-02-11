11.02.2022
20:17
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Судебная хроника

Мера пресечения для сообщника Сусанны Рожиной

По сообщениям якутских СМИ, сообщником блогера Сусанны Рожиной в вымогательстве был преподаватель ЯЭПИ, кандидат экономических наук Ринат Абсалихов. Он является еще гендиректором компании «Стрела», занимающейся производством кирпича и черепицы. Абсалихов также бравировал своими связями в МВД и ФСБ.

Ринату Абсалихову по решению Якутского городского суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом News.Ykt.Ru сообщил информированный источник.

Сусанна Рожина признала свою вину, коллеги просят не арестовывать ее


Фото: News.Ykt.ru
Источник: News.Ykt.Ru
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