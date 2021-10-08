Мэр Якутска взял под личный контроль работу управления образования

С сегодняшнего дня в городе Якутске по инициативе главы города Евгения Григорьева начинает работу горячая линия по организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий на территории городского округа.

«Понимаю беспокойство родителей о качестве образования, особенно «первоклашек» и учеников выпускных классов. Поэтому считаю необходимым в этот непростой период взять на личный контроль работу Управления образования Якутска». — написал глава города Якутска Евгений Григорьев на своей странице в соцсети Инстаграм @grigorev_yakutsk.

Евгений Григорьев отметил, что в настоящий момент особая роль отводится директорам школ, которые обязаны обеспечить нормальный учебный процесс, наличие в школе исправных технических средств обучения, всего необходимого.

С жалобами на организацию дистанционного обучения родители могут обратиться по номеру горячей линии: 8 (4112) 45-10-60.