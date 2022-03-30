Мэр Якутска высказался о нелегальной продаже алкоголя

Глава Якутска Евгений Григорьев высказался о нелегальной продаже спиртных напитков в своем телеграм-канале.

Этот вопрос сегодня обсудили с коллегами из МВД, Министерства предпринимательства и Общественной палаты. Моя позиция в данном вопросе неизменна – с теми, кто нарушает закон, торгуя алкоголем в неположенном месте, в неположенное время и тем более реализует несовершеннолетним, разговор должен быть короткий.

Благодаря межведомственной работе, за последний год нами закрыто 9 магазинов, нарушивших правила торговли алкоголем. И мы продолжаем эту работу. Приведу несколько данных полиции. За первые три месяца текущего года изъято почти 3 тонны нелегального алкоголя, это в 8 раз! больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время составлено 102 административных протокола в отношении нерадивых предпринимателей. Есть магазины, владельцам которых предстоит оплатить штраф в 250 тысяч рублей.

Не готов судить о том, много это или мало. В этом вопросе главное другое – наладить и сохранить систематическую работу в данном направлении.