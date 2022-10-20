Мэр Якутска встретился со сборной Якутии по вольной борьбе

В преддверии международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина глава города Якутска Евгений Григорьев встретился со сборной Республики Саха (Якутия).

Во встрече, состоявшейся сегодня в зале борьбы ЦСП «Триумф», также приняли участие директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Михаил Пахомов, главный тренер сборной республики по вольной борьбе Александр Оконешников.

«У якутян вольная борьба – спорт номер один, в становление которого особый вклад внес Дмитрий Петрович Коркин. На вас возложена двойная ответственность, потому что соревнования пройдут в родных стенах. Желаю каждому достойно представить школу якутской борьбы, состязаться без травм, показать хорошие спортивные результаты. Уверен, вся республика будет болеть за вас, и вы порадуете всех любителей спорта», — напутствовал Евгений Григорьев.

Глава Якутска вручил спортсменам и тренерскому штабу экипировку «Танас» и поблагодарил предпринимателей за поддержку.

Главный тренер Александр Оконешников поблагодарил главу города Якутска Евгения Григорьева за поддержку сборной команды по вольной борьбе, пропаганду спорта и подарил ему памятную медаль международных соревнований по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина.

Отметим, международные соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина пройдут в Якутске с 28 по 29 октября. В турнире примут участие спортсмены из более чем десяти зарубежных стран. Представительным будет состав участников из регионов России, многие из которых уже находятся сейчас в Якутске и проводят совместные сборы с командой Якутии на базе Центра спортивной подготовки «Триумф». Также в турнире примут участие первые номера сборной команды России.