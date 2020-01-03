Мэр Якутска встретилась с зоозащитниками

В первые дни нового 2020 года в городском пункте передержки животных глава Якутска Сардана Авксентьева провела встречу с зоозащитниками, активными гражданами и представителями некоммерческих организаций, занимающихся защитой животных.

Участники встречи обсудили новые требования федерального закона по обращению с безнадзорными животными, вступившего в силу с 1 января 2020 года, какую совместную работу необходимо провести, а также текущее состояние и дальнейшее функционирование пункта передержки.

«Новым федеральным законом на нас возложены колоссальные задачи по реализации отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска безнадзорных животных», — отметила руководитель МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус.

Глава города пояснила, что республиканские полномочия, переданные на муниципальный уровень, должны обеспечиваться достаточным финансированием. В том числе нужны средства на строительство приюта, проведение отлова, стерилизации, вакцинации и содержания бездомных животных.

«Республика должна в своем бюджете предусмотреть финансирование необходимое для того, чтобы на территории муниципалитета была организована работа в соответствии с законодательством», — прокомментировала глава.

Валерия Билоус проинформировала о продолжающейся акции «Дом для друга», инициированной Молодежной администрацией города. Благодаря акции пункт передержки обзавелся 40 утепленными будками. Директор МУП выразила благодарность горожанам и предпринимателям, которые привозят специализированные корма и мясной опил для животных.

Сардана Авксентьева подчеркнула, что городские власти готовы рассмотреть возможность участия зоозащитников в организации работы пункта передержки, согласно новому законодательству, чтобы все процессы стали более прозрачны и понятны всем желающим.

«Выработайте совместные рекомендации. Мы встретимся с вами еще раз, чтобы рассмотреть ситуацию с финансированием и дальнейшим содержанием пункта передержки животных. Несмотря на бедственное состояние МУП «Жилкомсервис», какие-то рекомендации мы постараемся выполнить», — добавила глава.

Участники встречи обсудили инцидент, когда граждан не допустили в помещения пункта передержки в праздничные дни. Присутствующие согласились с тем, что ошибки были допущены с обеих сторон.

«Посещение гражданами необходимо производить только в трезвом виде, но и отношение работников должно быть более лояльным и сдержанным», — отметила Валерия Билоус.

По итогам встречи представители некоммерческих организаций по защите животных еще раз обратили внимание на необходимость проведения разъяснительной работы среди населения об ответственном отношении к домашним питомцам и об обязательной стерилизации своих животных.