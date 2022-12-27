Мэр Якутска: В Якутске открылись дополнительные сливные станции

Сегодня в Якутске в разных частях города открылись дополнительные сливные станции, сообщает мэр Якутска в своем тгк Евгений Григорьев. Решение о том, что городу нужны дополнительные пункты по приему ЖБО было принято в прошлом году. Проблема несанкционированных сливов в Якутске существует давно. В СМИ и соцсетях часто можно было увидеть фото или видео о том, как нерадивые водители сливали в люки, сточные канавы, а то и просто на землю десятки кубометров отходов ежедневно, нарушая санитарное состояние города.

Когда мы начали борьбу с этим явлением, было понятно, что только запретительными мерами здесь не обойтись, нужно создавать условия для владельцев фекалок, поскольку с ростом города, растет плечо доставки отходов на сливную станцию, которая расположена в районе Даркылаха. Для этого нами были определены земельные участки в Автодорожном округе и Мархе, проведены работы с «Водоканалом», ДСК, ресурсоснабжающими организациями. Прием ЖБО будет проводиться бесплатно, таким образом, мы решаем две задачи: в первую очередь сводим к минимуму несанкционированные сливы ЖБО в местах, где это нельзя делать, во вторых сокращаем плечо вывоза, и за счёт этого нам удастся сдержать тариф на услуги фекальных машин для населения.