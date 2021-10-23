Мэр Якутска раскрыл старое

Мэр столицы Якутии Евгений ГРИГОРЬЕВ посетил архивный отдел администрации Якутска, о чем поведал на своей странице в Инстаграм.

Узнал много интересного и удивительного: «Многие из вас слышали, что в свое время для Якутска проектировали трамвайное сообщение, а систему водоснабжения планировали в лотках под землей». При этом Григорьев воздал должное прежним руководителям города: «Многие из планов моих предшественников были реализованы».

Работники архива показали данные динамики роста численности населения города, с которыми мэр поделился с подписчиками:

1633 год – в Якутске проживало около 200 человек,

1821 год – 3 тысячи человек,

1917 год – 7,5 тысяч,

1939 год – 36 тысяч,

1958 год – 64,5 тысяч,

1970 год – 100 тысяч,

1985 год – 140 тысяч,

2002 год – 210 тысяч,

2021 год – ждем данные переписи населения, по прогнозным данным сейчас эта цифра на уровне 400 тысяч горожан.