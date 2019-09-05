05.09.2019
17:04
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Политика

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила вице-мэра

Сардана Авксентьева сегодня написала в соцсетях, какое приняла решение по поводу дилеммы вокруг Владимира Федорова (оказавшего ей бесценную поддержку на выборах).

Если вкратце: Ничего личного, выиграешь суд — приходи. Отдельным «добрым» словом мэр упомянула в тексте неких бывших работников кадровой службы.

Если говорить о реакции экс-вице-мэра Владимира Федорова на свое увольнение, то он сегодня на своей страничке в инстаграм выпустил прощальный клип со вступительными словами: «Когда беда и предал друг». Изображения Сарданы Авксентьевой в клипе замечено не было.

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Друзья, спасибо вам за поддержку! Со вчерашнего дня я получаю сотни сообщений со словами благодарности, звонки с предложениями помощи и поддержки. Это бесценно! Как я и сказал, решение главы города, Сарданы Владимировны я оспаривать не буду! На какой должности, в каком статусе бы и ни был я всегда помогал своему городу и буду это делать! За год сделано многое! Это и безболезненный вход в мусорную реформу, когда я принял решение бесплатно принимать мусор, понимая какой коллапс нас ждёт. Дальнейшее развитие событий вы знаете и следите за этим, это благоустройство 2,4,17 кварталов. Я просто хотел облегчить ежедневные трудные будни жителей квартала. Их оставили и дальше жить в этих условиях, обманув ожидания. "ЧЖОДА" ушла не убравшись даже за собой. Поэтому важно было помочь горожанам по благоустройству дворов. Мы закатали 140 домов пожарными сигнализациями, которые спасли 18 домов, многие семьи. Установили выгребные ямы, септики, допольнительные контейнеры для мусора и т д. Работа и дальше будет вестись. Уборка снега, улиц налажена. Город готов к зиме на 100%. Хотелось бы поблагодарить сотрудников управ и пригородов. Я видел и вижу в ваших глазах неравнодушие, желание улучшать, работать на результат! Вы большие молодцы! Все горожане видели насколько остервенело весь год информационно атаковали нашу команду. Шли на откровенный обман и выдумки. А диплом стал причиной, когда меня можно убрать по формальным причинам. Я горжусь тем, что год назад я не сдался, не сдулся и предложил горожанам сделать СВОЙ ВЫБОР! И меня услышали. Прецедент прогремел на всю страну. Наш город стал законодателем тенденций, которые сейчас идут по всей стране. Никогда, не сдавайтесь, никогда не пасуйте! Историю меняют личности, как вы, которые не боятся никого и ничего и твердо верят в себя и свои возможности! P.S.: отдельное спасибо моим соратникам, штабу, которые в годовщину выборов сделали этот ролик. ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ!

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Полный текст Сарданы Авксентьевой можно прочитать здесь:

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Сегодня нам с Владимиром Юрьевичем пришлось принять непростое решение. В связи с тем, что было нарушено действующее законодательство при оформлении его на должность первого заместителя главы города Якутска, я вынуждена расторгнуть его трудовой договор (отдельное «спасибо» бывшим работникам кадровой службы). Казалось бы — формальная причина, но таковы требования закона. Я благодарю Владимира Юрьевича за понимание сложившейся ситуации, он всегда думает, прежде всего, о родном городе и горожанах, и поэтому, сейчас не хочет становиться камнем преткновения. Вместе с тем, именно я настаиваю на том, чтобы он отстаивал свои права в судебном порядке, это право каждого из нас. Я буду рада, если суд восстановит его в должности, так как он за прошедший год на деле доказал свою компетентность и профессионализм. Каждый из вас видит, как много он успел сделать. Уходя с должности, он не уходит из команды, его энергия и решительность и дальше будут направлены на улучшение жизни города.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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