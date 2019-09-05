Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила вице-мэра

Сардана Авксентьева сегодня написала в соцсетях, какое приняла решение по поводу дилеммы вокруг Владимира Федорова (оказавшего ей бесценную поддержку на выборах).

Если вкратце: Ничего личного, выиграешь суд — приходи. Отдельным «добрым» словом мэр упомянула в тексте неких бывших работников кадровой службы.

Если говорить о реакции экс-вице-мэра Владимира Федорова на свое увольнение, то он сегодня на своей страничке в инстаграм выпустил прощальный клип со вступительными словами: «Когда беда и предал друг». Изображения Сарданы Авксентьевой в клипе замечено не было.

Полный текст Сарданы Авксентьевой можно прочитать здесь: