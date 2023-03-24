Мэр Якутска утвердил мастер-план города

Мастер-план Якутска утвержден распоряжением главы города Якутска Евгения Григорьева на основании Указа главы Республики Саха (Якутия) «О развитии города Якутска — столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года».

Планы развития и мастер-планы дальневосточных городов, население которых превышает 50 тысяч человек, разработаны по поручению президента страны Владимира Путина. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев ранее отметил, что мастер-план города Якутска – это основа планирования не только градостроительного развития столицы, но и основа планирования жизни.

Напомним, реализация проекта началась 17 ноября 2021 года. 8 февраля 2022 года стартовал открытый всероссийский конкурс на разработку мастер-плана города Якутска для решения стратегических задач по развитию территории с экстремальными климатическими условиями. С 1 февраля до 20 марта 2022 года провели опрос жителей столицы с целью выявить общественное мнение о потенциале будущего города, уровне качества жизни и городской среды, узнать об инфраструктурных и социальных проблемах. Результаты опроса легли в основу технического задания для участников конкурса. Летом состоялся установочный семинар финалистов. Команды работали в тесном контакте с руководством региона и города.

13 июля 2022 года подвели итоги открытого всероссийского конкурса на разработку мастер-плана города Якутска Республики Саха (Якутия). Решением жюри победителем конкурса стал консорциум под лидерством ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Цель мастер-плана города Якутска заключается в формировании единого планировочного каркаса города, который позволяет систематизировано решать главную задачу развития территории: оптимизацию использования ресурсов резидентов, что, в свою очередь, приведёт к улучшению качества жизни населения (основной цели градостроительной деятельности).

Распоряжение «Об утверждении Мастер-плана города Якутска»