Мэр Якутска удивлена: как все подорожало!

Считаю важным вам сообщить, что республикой завершена работа по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, исходя из которой с 1 января 2020 г. рассчитываются арендные платежи и налог на имущество. Эти изменения касаются как физических лиц, так и предпринимателей. Я зашла на сайт Центра государственной кадастровой оценки, чтобы посмотреть, насколько изменилась стоимость нашей с мужем недвижимости, результат – стоимость значительно выросла, на несколько миллионов. Но мы живем на Сергеляхе и потому считаем, что новая стоимость, которая теперь практически соразмерна рыночной, вполне справедлива. Но как поясняют мои коллеги из АЗО, перекос может быть и неоправданно большим. Особенно у субъектов бизнеса. Советую вам всем проверить новую стоимость своих объектов. Если вы считаете, что ваш участок, квартиру или сельхозугодия оценили выше, чем они стоят на самом деле, и вы не согласны с результатом кадастровой оценки, то её можно оспорить. Для этого необходимо сделать независимую оценку и обратиться с заявлением в комиссию по рассмотрению споров при Министерстве имущественных и земельных отношений РС (Я). Подробную консультацию можно получить у специалистов ГБУ РС(Я) «Центр государственной кадастровой оценки». Контакты и дополнительная информация на сайте: http://cgko.sakha.gov.ru #сарданаавксентьева #кадастроваястоимость #земельныеучастки #недвижимость #якутск #всерешаетчеловек