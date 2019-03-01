Мэр Якутска стала бабушкой

Об этом Сардана Авксентьева рассказала в интервью радиостанции «Серебряный дождь».

«Внучка родилась на этой неделе. Еще не все родственники об этом знают. Удивительное ощущение, когда в маленьком теплом комочке сконцентрирована Вселенная… Замечательное чувство. Я была не против стать бабушкой», — сообщила мэр Якутска.

Также она рассказала, что внучка родилась в Москве: «После замужества дочь живет в столице».

Сардана Авксентьева призналась, что она не очень правильная бабушка, так как пирожки получаются не всегда. И пообещала потренироваться.