Мэр Якутска соболезнует

Глава города Якутска и Окружная администрация города Якутска выражают глубокие соболезнования заместителю руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Евгению Николаевичу Федорову, родним и близким в связи с кончиной горячо любимого отца и деда

ФЕДОРОВА

Николая Федоровича.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.