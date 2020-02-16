16.02.2020
11:34
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Некролог

Мэр Якутска соболезнует

Глава города Якутска и Окружная администрация города Якутска выражают глубокие соболезнования заместителю руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Евгению Николаевичу Федорову, родним и близким в связи с кончиной горячо любимого отца и деда

ФЕДОРОВА

Николая Федоровича.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.

Источник: https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/press-tsentr/obyavleniya/?ELEMENT_ID=105604
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