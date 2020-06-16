16.06.2020
15:16
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Желток

Мэр Якутска Сардана Авксентьева глазами визажиста

Известный в Якутске визажист Мария Давыдова нарисовала Сардану Авксентьеву и вручила ей свой рисунок.

Источник: https://www.instagram.com/p/CBeu2mrjPSf/
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