Мэр Якутска: Затягиваем пояса потуже
Сегодня подписал Распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа «город Якутска» в 2022году».
Документ подразумевает значительное сокращение расходов, в том числе направленных на содержание окружной администрации. Как говорится, в трудной ситуации нужно начинать с себя. Поэтому приняты следующие меры:
— запрет на выплату премий сотрудникам ОА;
— запрет на приобретение мебели, офисной техники, строительных материалов и т.д.;
— запрет на ремонт административных помещений;
— значительно сократим количество командировок;
— на 50% сокращаем расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий.
Распоряжение будет принято к исполнению во всех муниципальных структурных подразделениях, подведомственных учреждениях и акционерных обществах окружной администрации , независимо от вида деятельности. Мера вынужденная, думаю коллеги с пониманием отнесутся к этому документу. Как бы не складывалась геополитическая ситуация, мы должны исполнять свои муниципальные обязательства перед горожанами.
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