Мэр Якутска: Затягиваем пояса потуже

Сегодня подписал Распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа «город Якутска» в 2022году».

Документ подразумевает значительное сокращение расходов, в том числе направленных на содержание окружной администрации. Как говорится, в трудной ситуации нужно начинать с себя. Поэтому приняты следующие меры:

— запрет на выплату премий сотрудникам ОА;

— запрет на приобретение мебели, офисной техники, строительных материалов и т.д.;

— запрет на ремонт административных помещений;

— значительно сократим количество командировок;

— на 50% сокращаем расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий.

Распоряжение будет принято к исполнению во всех муниципальных структурных подразделениях, подведомственных учреждениях и акционерных обществах окружной администрации , независимо от вида деятельности. Мера вынужденная, думаю коллеги с пониманием отнесутся к этому документу. Как бы не складывалась геополитическая ситуация, мы должны исполнять свои муниципальные обязательства перед горожанами.