Мэр Якутска: решение о введение полного карантина пока не принято

Сейчас провели городской оперативный штаб. Заслушали очередные управляющие компании и руководителей крупных торговых сетей «Хозмаркет», «Розтор» и «Айгуль», жилищно-коммунальные службы, транспортников. Если в торговых сетях ситуация с дезинфекцией обстоит более или менее, то к работе управляющих компаний, состоянию киосков, маленьких магазинов, остановок и маршрутных автобусов по-прежнему есть нарекания. Докладывают, что дезинфекция проведена в 2/3 многоквартирных жилых домов. Но жалоб в ЕДДС поступает очень много. На штабе коллегиально решили, что ходатайствовать об ужесточении ограничительных мер мы пока не будем. Вводить КАРАНТИН во всем городе пока преждевременно. Но мы ежедневно следим за эпидемиологической ситуацией и прогнозами. Прошу вас, уважаемые горожане: 1. Проследите, чтобы ваши школьники оставались дома, не болтались по клубам и торговым центрам, несмотря на то, что каникулы. Со следующей недели они начинают учиться по дистанционной форме. 2. Проследите, чтобы лица старше 60 лет также оставались дома. Помогайте им с покупками и хозяйственными вопросами. Желательно, чтобы наши старики посидели дома. 3. Чаще мойте руки, избегайте людных мест. Если есть такая возможность – не пользуйтесь общественным транспортом, ходите пешком. На днях увеличим интервал движения автобусов, т.к. пассажиропоток заметно снизился. В часы пик, утром и вечером он останется прежним, интервал будет увеличен в дневное время. Следите за информацией на сайте якутск.рф. Напомню, что большинства людей с хорошим иммунитетом коронавирус не представляет серьезной опасности. Но все меры, которые предпринимаются нами сегодня, направлены главным образом на защиту пожилых, больных диабетом, сердечными и легочными заболеваниями и других людей с ослабленным здоровьем. ПРОШУ ВСЕХ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. Будьте здоровы! #сарданаавксентьева #всерешаетчеловек #якутск #коронавирус