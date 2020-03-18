Мэр Якутска рекомендовала сохранять в очередях дистанцию не менее 1 метра

Сардана Авксентьева провела заседание оперативного штаба г. Якутска по коронавирусу.

На заседании обсудили реализацию плана мероприятий по противодействию распространения коронавируса COVID-2019 в Якутске, который был утвержден главой города днем ранее.

Напомним, с сегодняшнего дня школы, средние специальные учреждения, вузы закрываются и переходят на режим дистанционного обучения. Также приостанавливается работа учреждений дополнительного образования и спортивных объектов, учреждения культуры.

В ближайшее время в дошкольные образовательные учреждения будут переданы 60 комплектов пирометров для дистанционного измерения температуры детей и работников детсадов, будет осуществляться утренний и текущий контроль температуры тела. Также в детсады будут переданы рециркуляторы воздуха и противобактерицидные излучатели. Вводится масочный режим для воспитателей и вспомогательного персонала ДОУ, осуществляются мероприятия по дезинфекции помещений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В муниципальных школах и детских садах сформирован запас дезинфицирующих средств на 2 месяца. Запас средств также имеется в муниципальных органах власти и подведомственных учреждениях.

Введения режима дистанционной работы в муниципальных учреждениях пока нет, но при ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу, такое решение может быть принято.

Директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов доложил о проведении дезинфекции в салонах автобусов. Обработке хлорсодержащими средствами подвергается весь интерьер – сиденья, поручни, потолки и стены. Обработка проводится дважды в день. Кроме того, автобусы ЯПАК будут использованы для доставки лиц с подозрением на коронавирус в обсерватор для карантина.

Сардана Авксентьева акцентировала внимание на необходимости обеспечения кондукторов, контактирующих с пассажирами, защитными масками с обязательной сменой каждые 3 часа. Допускается использование многоразовых масок, после стирки моющими средствами или обработки горячим паром или утюгом.

Как было сказано выше, приостанавливают свою работу муниципальные учреждения культуры и спорта, при этом работа Парка культуры и отдыха пока будет продолжена. Посетителям же рекомендовано не образовывать скопления и сохранять расстояние, например, в очереди не ближе 1 метра.

Предприятиям общественного питания, независимо от формы собственности, рекомендовано соблюдать расстояние между посадочными местами не менее 1 метра, со ссылкой на нормы, предписанные Роспотребназором. Департаменту предпринимательства Окружной администрации поручено информировать владельцев предприятий общепита о данных ограничениях. Субъектам малого и среднего бизнеса сферы торговли, сервиса, контактирующим с населением, рекомендовано ввести масочный режим и использование перчаток при взаимодействии с клиентами. Департаменту экономики поручено ввести нормирование предельных надбавок на продукты, предпринимателям рекомендовано до середины июня закупить четырехмесячный запас продуктов и бытовой химии.

Сардана Авксентьева предложила внести в пункты протокола рекомендацию горожанам старшего возраста, статистически наиболее подверженным заражению, а также страдающим легочными заболеваниями, их родственникам принять меры к самоизоляции и ограничить их передвижение по местам скопления людей. Управлению социальной защиты, территориальным органам поручено составить списки одиноко проживающих людей старше 60 лет, а также меры по организации обеспечения таких людей продуктами питания и предметами первой необходимости.

Также для лиц, прибывших из стран с высоким распространением коронавирусной инфекции, работает телефон горячей линии Минздрава 8-800-100-14-03. При любых симптомах болезни указанные граждане должны звонить, к ним будет на дом направлен участковый врач. Посещать сами медицинские учреждения не рекомендуется.

Заместителю главы – руководителю аппарата Окружной администрации Павлу Кириллину поручено скоординировать деятельность служб, у которых есть «горячая линия» для обращений граждан.