Мэр Якутска рассказал о поддержке семей мобилизованных

Евгений Григорьев: «Семьям мобилизованных будет оказана помощь, в том числе в вопросах взаимодействия с банками»

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня провел заседание координационного штаба по оказанию содействия участникам СВО и их семьям, относительно кредитных каникул и приостановления исполнительных производств. В мероприятии участвовали заместители главы Георгий Гаврильев, Руслан Тимофеев, Наталья Степанова, военный комиссар города Якутска Евгений Крупенков, и.о. прокурора Якутска Аркадий Сивцев, руководители, представители Якутского отделения банков ПАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», АО «АТБ», АО «Росельхозбанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Росбанк» и других. Также представители Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), родные мобилизованных граждан.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что фиксируется ряд бытовых проблем семей мобилизованных горожан, которых невозможно решить в рамках существующих мер поддержки, то есть по федеральному, региональному и муниципальному бюджетному обеспечению.

«Поэтому мы начали сбор средств в благотворительный фонд «Победа», направленный исключительно на поддержку мобилизованных горожан и их семей. На текущий момент из средств фонда помогли мобилизованным гражданам, находящимся в городах Чита и Хабаровск», — проинформировал Евгений Григорьев.

Кроме того, глава города Якутска призвал сотрудников банков присоединиться в сборе средств в рамках благотворительного фонда «Победа».

С информацией выступил заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Руслан Тимофеев, который рассказал о создании городского Центра поддержки семей мобилизованных граждан, расположенный по адресу ул. Курашова 1/1.

Семьи и родственники в центре получают юридическую, психологическую, информационную, волонтерскую и иную помощь. Кроме того центр оказывает семьям консультативную помощь по вопросам образования, социальной поддержки, культуры, спорта.

«Среди обращений семей приоритетным являются вопросы, касающиеся приостановления исполнительных производств, ареста банковских счетов, также предоставления кредитных каникул», — прокомментировал Руслан Тимофеев.

Кроме того, Руслан Тимофеев озвучил ряд проблемных вопросов и призвал работников банковской сферы усилить информационную работу о кредитных каникулах и других мероприятий, направленных на поддержку семей мобилизованных.

«Призываем закрепить за нашим центром ответственных работников банка для проведения оперативных консультаций и дальнейшего регулирования проблемных вопросов», — подчеркнул Руслан Тимофеев.

В заседание координационного штаба по оказанию содействия участникам СВО и их семьям участвовали супруги мобилизованных граждан, которые оказались в непростой ситуации — возникли проблемы в выплате кредитов, займов, в том числе ипотечных кредитов.

Заслушав обращения сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), работники банков высказали готовность помочь в каждом конкретном случае.

Подводя итог заседания координационного штаба глава города Якутска Евгений Григорьев заверил, что каждой семье будет оказана помощь, в том числе в вопросах взаимодействия с банками.

«Рекомендую, закрепить за Центром поддержки семей мобилизованных граждан работников банка из управленческого персонала, способных принимать решения. Через 10 дней также проведем заседание, в котором обсудим какая конкретная помощь оказана семьям, которые сегодня озвучили свои проблемы в части приостановления задолженностей, выплаты тех или иных займов и кредитов», — прокомментировал Евгений Григорьев.