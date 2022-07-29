Мэр Якутска проверил ход капремонта школы №33



В настоящий момент на объекте производятся работы по ремонту фасада здания, спортзала, центральной входной группы. Завершены работы по замене окон и дверей, утеплению цокольных перекрытий напылением полиуретан. В капитальном ремонте задействованы 21 рабочий подрядной организации ООО «Основа». Заказчик – МКУ «Главстрой».

По информации подрядчика, согласно графику производства работ, отставания наблюдаются из-за задержки поставки фасадных плит.



Глава города Якутска Евгений Григорьев поручил ответственным и курирующим структурным подразделениям вести усиленный контроль за работами по капитальному ремонту школы, подрядной организации отремонтировать объект качественно и своевременно.



«Еще весной подрядчикам ставил задачу – строго соблюдать графики, чтобы 1 сентября дети смогли прийти в обновленные здания. В этом году по федеральной программе в городе Якутске проводим капитальный ремонт в 11 школах. В 20-ой и 36-ой школах работы уже завершены, в остальных — строительная готовность не ниже 70%. К слову, в следующем году в программу капремонта в Якутске попадает еще 14 городских школ», — сказал Евгений Григорьев.



МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л. А. Колосовой» (с углубленным изучением отдельных предметов) города Якутска функционирует с 1992 года. Последний раз ремонт кровли школы проводился в 2015 году, в 2019 году меняли часть окон. Капитальный ремонт объекта не проводился с момента строительства.



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